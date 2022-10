Sky, Condò: “La cosa bella è che il Napoli non gioca solo per la qualificazione”

"Con il pari sei sicuro della qualificazione, con la vittoria…”

Nel pre-partita di Ajax-Napoli su Sky Sport, è intervenuto il giornalista Paolo Condò: “La cosa bella è che il Napoli gioca per il primo posto del girone e non solo per la qualificazione. Dopo il 4-1 rifilato al Liverpool al Maradona ha un bel margine sui Reds. Gli basta replicare gli stessi risultati con l’Ajax per avere chance di primato. Con il pari sei sicuro della qualificazione, con la vittoria…”