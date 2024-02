Sky, Condò: "Osimhen regala 3 settimane di lavoro a Calzona per il ritorno!"

Paolo Condò, giornalista, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, del pareggio del Napoli contro il Barcellona, soffermandosi soprattutto sulla rete di Victor Osimhen

Paolo Condò, giornalista, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, del pareggio del Napoli contro il Barcellona, soffermandosi soprattutto sulla rete di Victor Osimhen: "Osimhen regala tre settimane a Calzona. 48 ore non potevano bastare per ricreare tutti i meccanismi, tre settimane invece sono un tempo congruo per restituire al Napoli la bella faccia che oggi abbiamo visto solo negli ultimi 20 minuti. E Osimhen ha pagato il "debito" delle ultime settimane all'ultima cedola, prima di uscire"