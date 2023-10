Sky, Costacurta difende Garcia: “Critiche eccessive, i giocatori hanno le loro colpe”

"Io ho dato più colpa alle reazioni di alcuni giocatori, che per essere cambiati facevano quelle esternazioni".

Alessandro Costacurta, opinionista Sky ed ex calciatore, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare: “Garcia ha cambiato il modo di giocare di Spalletti? Non credo che abbia così tempo per cambiare le cose ed è giusto anche farlo all’inizio. E’ lecito per un allenatore che arriva dopo un tecnico di successo, come tutti quelli che sono arrivati da noi, cercare di dare qualcosa di suo tenendo quelle che erano le caratteristiche principali. A me sono sembrate un pochino eccessive le critiche verso Garcia nel momento in cui eravamo alla terza-quarta giornata.

Conoscendo quali sono le dinamiche quando arrivano allenatori nuovi, io le ho trovare tutte eccessive. Io ho dato più colpa alle reazioni di alcuni giocatori, che per essere cambiati facevano quelle esternazioni. Non diamo sempre colpe all’allenatore, anche i giocatori hanno le loro colpe”.