Sky, Costacurta: "Secondo me la Juve è tornata. In finale con l'Inter partirà forte"

L'ex calciatore Alessandro Costacurta, ospite degli studi di Sky Sport, ha parlato così del successo di stasera della Juventus in Coppa Italia, ai danni della Fiorentina: "Passaggio del turno meritato, la Fiorentina ci ha provato ma le grandi occasioni erano state per la Juve. Mi aspetto una finale come la gara giocata a Torino: la Juve partirà forte perché vuole dimostrare di essere tornata, secondo me la Juve è tornata".