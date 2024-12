Sky, Di Canio: “Conte sa motivare molto bene il gruppo e lo fa in due maniere”

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, è intervenuto l’ex attaccante di Napoli e Juventus Paolo Di Canio: "Antonio sa motivare molto bene il gruppo, lo fa in due maniere. Una, quella migliore, è quella di far credere ai propri giocatori che sono i più forti del mondo, poi gli predice qualcosa che accade e traggono ancora più fiducia e si sentono invincibili.

L’altra è anche giocare un po’ sulle carenze degli altri, come fece alla Juve dopo due settimi posti. Non gli disse: ‘Siete i più forti’, non li ha presi in giro ma gli disse: ‘Vedrete che gli altri non lavoreranno come noi, dovete solo pazienza. Vi darò una cosa che gli altri allenatori non sanno fare e voi lavorerete per me e mi darete la vittoria. Cioè nel dire: ‘Siamo forti e gli altri non sono più forti di voi e con il lavoro noi vinceremo le partite’”.