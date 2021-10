Sky, il commentatore tecnico di Napoli-Legia: "Juan Jeus ha fatto un bagno d'umiltà"

Lorenzo Minotti, commentatore tecnico di Napoli-Legia Varsavia per Sky Sport, si è soffermato sulla prova di Juan Jesus ai microfoni di Radio Kiss kIss Napoli: "Juan Jesus dopo essere rimasto quasi senza squadra e non aver giocato ha fatto un grande bagno di umiltà. Ora è molto centrato nel suo nuovo ruolo al Napoli, dov'è chiamato ad essere alternativa sia ai centrali che al terzino sinistro. Con il Legia non si è inventato nulla, ha fatto il suo bene e ha fatto bene a non sguarnire la sua zona di campo".