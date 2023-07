Sky, il telecronista di Ligue 1: "Danso formidabile, ma ho un dubbio"

Gianluigi Bagnulo, giornalista Sky, telecronista delle gare di Ligue 1, ha parlato di Kevin Danso del Lens ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Gianluigi Bagnulo, giornalista Sky, telecronista delle gare di Ligue 1, ha parlato di Kevin Danso del Lens ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' un giocatore totalmente trasformato da quando è arrivato in Francia. In Inghilterra e in Germania non ha fatto benissimo, poi in Francia è maturato e il Napoli troverebbe un giocatore molto diverso. L'unico dubbio che mi porto è che ha sempre giocato quest'anno in una difesa a tre, in mezzo. E' devastante, bravissimo nell'anticipo, un giocatore di livello assoluto".