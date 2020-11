Sky, il vice-direttore Marani: "C'è una parola nella sentenza che il Napoli rigetta e non accetta!"

Matteo Marani, vicedirettore di Sky Sport, ha commentato la sentenza sul Napoli: "Mi colpisce il concetto sulla lealtà. Il Napoli dice: veniamo rimproverati di mancanza di lealtà e correttezza e questo il Napoli non lo accetta e ha risposto col comunicato. La decisione della Corte Federale è molto forte, più di quella del primo grado, che si basa sul lavoro su un lavoro più complesso. Quando hanno preso la decisione sulla partita si è atteso qualche giorno in cui la procura federale ha lavorato su diversi elementi mettendoli insieme, come i tamponi cancellati e la cancellazione del volo. Poi c'è l'elemento della sollecitazione alle Asl. La procura dice: perché è stata sollecitata?".