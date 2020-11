Sky, Marani: "Hanno studiato tutti Napoli-Atalanta e hanno capito come fermare gli azzurri"

Matteo Marani, vicedirettore di Sky Sport, è intervenuto direttamente dagli studi dell'emittente satellitare per commentare l'ultima giornata di Serie A: "Secondo me tutti hanno studiato bene Napoli-Atalanta e hanno capito che non si può fare la profondità al Napoli, altrimenti è finita ogni partita. Se lasci spazio a Osimhen il Napoli ti ferisce e ti fa male. Hanno capito che contro il Napoli si deve giocare con più attenzioni, senza eccedere nel pressing. Il Napoli deve trovare soluzioni alternative contro squadre che aspettano basse. Osimhen? Non è un bomber da 25 gol. Lo dico perché al Napoli di oggi se capitano occasioni come quelle che gli sono capitate devi sfruttarle".