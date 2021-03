Sky, Marani su Lazio-Torino: "Anche Dal Pino voleva rinviare. Sceneggiata immatura dei club"

Dagli studi di Sky, Matteo Marani ha commentato Lazio-Torino, gara che non si giocherà nonostante la presenza dei biancocelesti all’Olimpico: “Secondo me è una decisione dei club e non della Lega. Sembra un paradosso ma non lo è. Da quel che mi risulta, lo stesso presidente Dal Pino era propenso al rinvio, più che a questa scena surreale. Una serie di club però non erano d’accordo: alcuni perché erano partiti in condizioni abbastanza simili. Qualcuno ha ragionato in maniera egoistica sul fatto che questa gara potesse entrare nella corsa salvezza. Correttamente, Dal Pino ha chiesto un consiglio di urgenza: secondo me la vicenda di oggi è un grande segno di immaturità e chi solleva un parallelo con Juve-Napoli sbaglia. Sono due casi completamente diversi”.