Sky, Marchegiani: “Il Napoli è come una marea che sale, non puoi contrastarla"

"Devi solo aspettare il momento che con questa squadra arriva sempre, sia per l’organizzazione che per la qualità”.

Luca Marchegiani, ex portiere, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria del Napoli a La Spezia: “Credo che i meriti nel Napoli siano un 50% da dividere tra i giocatori che fanno la differenza, come Osimhen e Kvaratskhelia e gli altri. Il Napoli riesce a valorizzare il talento dei singoli, che riescono quasi sempre ad essere decisivi, ma ha un gioco non solo consolidato ma anche che permette alla squadra di avere un sacco di alternative. Oggi il primo tempo non è stato facile, con lo Spezia anche all’andata non la vinse facilmente, fece gol Raspadori negli ultimi minuti e poteva anche finire in parità. Oggi in realtà non è stato così, perché si vedeva che la squadra avrebbe segnato. A me piace dire che il Napoli è come una marea che sale nell’andare della partita. Anche se riesci all’inizio a contrastarla, quando poi loro dopo attaccano con determinazione hanno un sacco di soluzioni. Poi ha questi due giocatori davanti che s’inventano gol e giocate, ma non è assolutamente solo quello. Ha dei principi di gioco che sono bellissimi.