Sky, Marchegiani: “Il Napoli ha battuto il Verona con le sue stesse caratteristiche!”

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex portiere Luca Marchegiani: "Tutte le squadre sono stanche, non solo l’Inter, ma anche le altre mentre il Milan un po’ per la fiducia ed un po’ per alcuni singoli da’ sensazioni diverse. Il Napoli ha vinto la gara mettendosi sullo stesso piano del Verona, correndo come loro, e non è facile battere il Verona sulle sue caratteristiche”.