Sky, Marchegiani: "In avanti preferivo il Napoli col vecchio modulo, ma ora c'era la Juve..."

Nel corso di Sky Calcio Club, l'ex portiere Luca Marchegiani ha parlato del Napoli ed in particolare del cambio modulo: "Mi ha sorpreso il cambio tattico. A me piaceva come attaccava il Napoli prima. Conte ha privilegiato i giocatori al sistema di gioco, il posto a McTominay andava trovato, Anguissa sta bene e deve tenerlo, un play tra Lobotka e Gilmour deve giocare.

Con Lukaku però i compagni devono essere più vicini, con Osimhen potevi giocare diversamente, poi è chiaro che affrontavi la Juve che non ha fatto segnare nessuno. Io non sono per cambiare troppo in base agli avversari, per me una squadra forte ha la sua fisionomia e può trovare accorgimenti, non so se è positivo una domenica a 3 o una a 4".