Sky, Marchetti: "Campionato strano, brave Inter, Milan e Napoli ad accorciare le distanze"

Nel suo editoriale per TMW, parlando delle difficoltà della Juve, il giornalista di Sky Luca Marchetti scrive: "Non è soltanto un livellamento dovuto alla bravura di Inter, Milan e Napoli di accorciare le distanze. Non è soltanto il periodo di apprendistato di Pirlo. E’ il sistema ad essere instabile oggi. E quindi c’è la necessità anche da parte della critica di essere meno tranchant. Tenere in considerazione tutto. E non si tratta di retorica, dovuta al dolore per chi con il Covid (o con le sue conseguenze) sta combattendo tutti i giorni. Si tratta di fotografare la realtà, di capire come funziona uno strano campionato che si gioca per cercare di mantenere il più possibile la normalità e per mantenere in vita (come magari cercheremo di approfondire nei prossimi giorni) il sistema".