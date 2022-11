Sky, Marchetti: “Di Lorenzo gioca sempre, se fossi Mazzocchi non andrei a Napoli”

Il giornalista di Sky Luca Marchetti, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre

TuttoNapoli.net

Il giornalista di Sky Luca Marchetti, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: “Il mercato del Napoli a gennaio? Non credo che a gennaio possa arrivare Mazzocchi come vice Di Lorenzo. Intanto perché si è fatto male. Per il futuro? Io se fossi Mazzocchi non verrei visto che il difensore del Napoli gioca tutte le partite. Secondo me il Napoli a destra deve fare un'operazione di prospettiva.