Sky, Marchetti: "E' Osimhen l'acquisto a cui faceva riferimento ADL e di cui si è pentito"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport: "De Laurentiis pentito di aver acquistato? Sicuramente il riferimento - non esplicito - è a Osimhen. Il Napoli però pensava in quel momento di poterlo fare. Lui è sempre stato attento a queste cose.

Oggi la Juventus ha dovuto ripianare con 400 milioni di euro, il Napoli non ne ha bisogno perché non è in una situazione drammatica. E' evidente però che, essendo sempre stato molto accorto, a De Laurentiis dia fastidio dover verificare un segno meno e quindi contrarre le spese o essere costretti a vendere.

Purtroppo oggi vendere non è facile, specie alle cifre a cui era abituato a trattare. Potrebbe esserci una rivisitazione verso il basso dei cartellini. In un anno è impossibile ripianare il monte ingaggi, a meno che non si vendano 2-3 giocatori insieme. Diminuire della metà di un anno è praticamente impossibile".