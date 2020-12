Sky, Marchetti: "La continuità sta affossando il Napoli, Gattuso fa bene ad arrabbiarsi"

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Sky Luca Marchetti parla così del Napoli: "Lo scontro contro il Torino sembrava dovesse essere una formalità. Invece c’è voluta una magia al novantesimo per arrivare al pari. Giampaolo continua a leccarsi le ferite, continua ad essere rimontato, soprattutto nei minuti finali, ma chi sta peggio è Gattuso che per 89 minuti ha vissuto con l’incubo della terza sconfitta consecutiva. Quella continuità che ha reso grande il Milan, sta affossando il Napoli. Che a livello tecnico non ha nulla da invidiare alle altre (anzi), ma che non sta trovando il suo passo. Fa bene Gattuso ad arrabbiarsi, fa bene Insigne ad essere critico. La testa prima delle gambe".