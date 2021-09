Sky, Marchetti: "Non bisogna mettere in discussione il lavoro di Gattuso"

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nell'editoriale di TMW Radio. Ecco un estratto del suo intervento:

Donnarumma è scontento al PSG, la Juventus può andare a prenderlo?

"Se ha la forza per prenderlo verrebbe da dire perché non lo abbia preso a zero allora. Adesso, oltre l'ingaggio, bisogna pagare anche il cartellino. Donnarumma sta incontrando difficoltà superiori rispetto a quelle che aveva preventivato. Ma alzare l'asticella significa aumentare anche la competizione. Il progetto del PSG è appena iniziato e Donnarumma ha davanti a sé un'intera carriera".

Ci sono anche dei meriti di Gattuso nel primo posto del Napoli?

"È chiaro che tutte le cose buone vengono da lontano, non ci sono allenatori con la bacchetta magica. Nessuno mette in discussione il lavoro di Gattuso, ha portato un'importante attitudine al lavoro. Così come sono tanti i meriti di Spalletti, che ha fatto capire le proprie idee".