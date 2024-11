Sky, Marchetti: "Non capisco cosa si chieda di più al Napoli di Conte. Kvara? E' al centro del progetto"

vedi letture

“Napoli-Roma? Ho visto un Napoli solido, concreto, brillante. Ha corso un solo rischio con la traversa di Dovbyk, facendo una gara attenta. Non capisco – ha detto il giornalista Sky Luca Marchetti a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live'. - cosa si chieda di più a questa squadra, che è all’inizio di un percorso di ricostruzione. Il lavoro di Conte è tecnico, tattico ed anche sulla mentalità: il Napoli è primo in classifica con Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio che giocano benissimo. La Juve è in ricostruzione e sta palesando qualche problema in fase offensiva. Solo a Napoli sento queste critiche sul gioco: non è spettacolare, ma vince anche senza avere il miglior attacco del campionato e alla fine si gioca per vincere.

Kvaratskhelia sottotono? Non c’entra il contratto, sono super professionisti e non giocherebbero mai contro loro stessi. Inoltre, Manna ha chiarito che c’è un accordo con i calciatori, sono tutti uniti e con la concentrazione massima sul campo per un obiettivo comune. Inoltre Conte non è ingenuo: se sceglie Kvara nonostante ci sia in panchina un giocatore come Neres è perché gli dà le giuste garanzie. Il georgiano guadagna poco ma è al centro del progetto, e gode della fiducia di allenatore e squadra”.