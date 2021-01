Sky, Marchetti: "Parma in trattativa col Napoli per due calciatori"

Ultime di mercato con il giornalista Sky Luca Marchetti che nel suo editoriale per TMW scrive: "Molto attivo in queste ore anche il Parma. Intanto si è inserito nella corsa per Andrea Conti (anche qui legame con l’allenatore visto che ha lavorato con D’Aversa a Lanciano), si continua a lavorare per Musacchio, si prosegue a parlare con il Napoli per Ounas e Malcuit".