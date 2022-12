Sky, Marchetti: "Rabiot via dalla Juve? Più forti anche spendendo meno, come il Napoli"

Sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto durante l'appuntamento con L'Editoriale il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti

La Juve cederà Rabiot a gennaio per evitare di perderlo a zero?

"Per la Juve il gioco non vale la candela, lo tengo fino a giugno così mi da una mano in campo e poi a giugno ho tutto il tempo per sostituirlo con tranquillità. Mi darebbero dieci milioni di euro, risparmi sull’ingaggio ma poi non ti basterà questa cifra per prendere il sostituto. Il sostituto può prendere cifre molto più basse, guarda il Milan che ha rinunciato a Donnarumma e preso Maignan, il Napoli ha sostituito Insigne e Koulibaly con Kvaratskhelia e Kim spendendo molto di meno. È chiaro che se prendi un giocatore fatto e finito ti costa di più."