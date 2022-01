Sky, Marianella: “Insigne? L’offerta del Napoli non era male! Se ami davvero una maglia…”

Nel corso di 'Calciomercato l'Originale', è intervenuto il giornalista Sky Massimo Marianella: "Se il Napoli ha offerto 3,5mln più 1,5mln di bonus per quattro anni non parliamo di un’offerta vergognosa. Se ami davvero una maglia e si fanno certi ragionamenti allora puoi accettare. In Canada esci da un certo calcio e poi l’offerta di 11mln di dollari canadesi è inferiore al cambio e va valutato anche questo”.