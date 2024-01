Sky, Marianella: "La stagione del Napoli si può salvare, Supercoppa miglior medicina”

"Ce la volontà da parte della società di dare una sterzata".

TuttoNapoli.net

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto Massimo Marianella, giornalista e telecronista Sky: "Delle grandi il Napoli è chiaramente quella più in difficoltà, lo testimonia la classifica. La stagione però si può salvare, le potenzialità ce l’hanno. Dal terzo posto al nono tutte lottano per un posto in Champions. Il fatto che vogliono intervenire in modo così deciso sul mercato è perché De Laurentiis si era reso conto che l’ambiente si era spento e va aiutato.

Se dovesse andare via Politano entrerebbero tanti soldi. Il sostituto? Ce l’hanno già in casa, hanno preso intestate Lindstrom dall’Eintracht. Il Napoli credo che la scelta l’abbia già fatta, ora sta Politano decidere se partire o no. Ce la volontà da parte della società di dare una sterzata. Il mini torneo di Ryad con il trofeo della Supercoppa in ballo, può essere la medicina migliore possibile”.