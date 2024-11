Sky, Marinozzi: “Livello medio-alto in A aumentato anche grazie all'arrivo di Conte"

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il telecronista e opinionista Sky Sandro Marinozzi: "L'Inter resta sempre la favorita per lo scudetto, ma rispetto ad inizio stagione abbiamo qualche punto interrogativo in più per l’andamento dei nerazzurri e per quello che ci stanno mostrando le altre squadre.

Il livello medio-alto è aumentato. E’ aumentato per l’arrivo a Napoli di Conte, che ha ridato una mentalità corretta riportandola la squadra a livello dello scudetto dal punto di vista mentale. E’ aumentato per la crescita a livello europeo delle squadre, l’Atalanta ha vinto l’Europa League, la Fiorentina ha fatto la finale di Conference, la Lazio ha giocato la Champions. Quindi il livello medio del nostro campionato sta aumentato e questo equilibrio lo troviamo in questo momento solo in Italia.

Le tre squadre migliori che possono restare davanti? La squadra che mi è piaciuta di più è la Lazio, ma non penso che possa restare davanti e vincere lo scudetto ma è competitiva per un posto in Champions, il Napoli e l’Atalanta”.