Sky, Modugno difende il Napoli: "Troppo accanimento nella critica, è in linea con gli obiettivi!"

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Petagna ha ragione. E' un momento in cui c'è un po' di accanimento nella critica nei confronti del Napoli. Se vieni criticato dopo lo Spezia, non ci sta la critica anche dopo l'Empoli, come diceva Andrea. Ci sono delle riflessioni da fare, ma dipende anche dalla prospettiva. Il Napoli è una squadra che potenzialmente potrebbe essere terza in classifica, è andata avanti in Coppa Italia e ha superato il girone d'Europa League da prima".