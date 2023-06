Sky, Modugno: “Futuro Osimhen? PSG in pole, ma ADL può trovare soluzioni imprevedibili”

"Poi il ragazzo qui sta bene, non ci sono clausole e ci sono ancora margini per trattare il rinnovo".

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto da Napoli l'inviato Sky Francesco Modugno.

Quale squadra potrebbe fare un assalto a Osimhen? "Forse iI PSG, perché lì qualche movimento potrebbe esserci. Hanno perso Messi, un po’ di inquietudine le ha Neymar, il futuro di Mbappè è incerto e hanno una disponibilità economica, è un campionato quello francese ed una città dove Victor si ritroverebbe bene. Può essere un interlocutore serio, che da queste parti ha fatti grandi affari: prese Lavezzi con una clausola da 29mln e Cavani per 64mln. Osimhen sarebbe un ulteriore straordinario colpo. Oltre ai parigini ci sono anche il Manchester United e il Real Madrid, che dovrà cercare un centravanti".

Futuro di Osimhen vicino o lontano da Napoli? "Ci sono due piani. Quello razionale te lo fa vedere lontano, perché a due anni dalla scadenza o rinnovi a cifre che non sono più da calcio italiano o cedi a certe tentazioni. Poi però c’è la pancia, c’è il presidente De Laurentiis capace di trovare soluzioni imprevedibili, inserendo clausole e prolungando contratti con promesse di cessione un anno dopo come con Cavani. Poi il ragazzo qui sta bene, non ci sono clausole e ci sono ancora margini per trattare il rinnovo. E’ partito senza sbattere la porta come qualcun altro ha fatto in passato”.