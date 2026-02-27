Sky, Modugno: "Hojlund a Bergamo era disperato! McTominay? C'è un rischio"

Ecco le dichiarazioni di Francesco Modugno, giornalista Sky, nella puntata più recente di 'Giochiamo d'Anticipo, su Televomero. Ecco le sue parole riportate dal comunicato stampa diffuso dall'emittente: "II VAR a chiamata ridurrebbe la componente umana ed il filtro [tra l'arbitro in campo e quelli

in sala VAR, ndr). La soluzione è molto semplice: restituire la centralità all'arbitro C'è un altro problema in prospettiva: la generazione dei calciatori da VAR. Hojlund a Bergamo era disperato, sinceramente disperato, perché è cresciuto con il VAR. Per le grandi rivoluzioni, 7 anni non sono niente, sono quasi da laboratorio. Finora non eravamo mai arrivati al punto di riflettere su come risolvere le cose che non funzionano.

Corsa Champions? II Napoli ha un calendario da aggredine, il meno complicato. La Juve si gioca tutto a Roma. E io credo nel Como: squadra giovane, di grande qualità e che esprime un calcio che più si va avanti, più diventa un meccanismo pericoloso per gli avversari. A me ricorda il Napoli di Sarri Sono destinati a crescere sotto ogni punto di vista. McTominay? C'è prudenza, tant'è che c'è il rischio che salti anche Verona".