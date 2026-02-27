Lucca non convince, Marchetti: "Neanche in Inghilterra piacciono i suoi comportamenti"

Lorenzo Lucca non convince neppure al Nottingham. Ieri male col Fenerbahce e tante critiche. Di lui ha parlato a Radio Marte il giornalista esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti: "Lucca forse ha avuto atteggiamenti che non sono piaciuti a tutti, ma questa non è la base da cui partire per fare un ragionamento. Nel calcio sono i risultati a determinare gli umori, le Società devono valutare un calciatore dal punto di vista tecnico. Gli atteggiamenti del calciatore non vengono presi bene dai tifosi, neanche in Inghilterra a quanto pare, e questo dovrebbe indurre ad una riflessione sia il calciatore che il suo entourage”.