Lucca non convince, Marchetti: "Neanche in Inghilterra piacciono i suoi comportamenti"
Lorenzo Lucca non convince neppure al Nottingham. Ieri male col Fenerbahce e tante critiche. Di lui ha parlato a Radio Marte il giornalista esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti: "Lucca forse ha avuto atteggiamenti che non sono piaciuti a tutti, ma questa non è la base da cui partire per fare un ragionamento. Nel calcio sono i risultati a determinare gli umori, le Società devono valutare un calciatore dal punto di vista tecnico. Gli atteggiamenti del calciatore non vengono presi bene dai tifosi, neanche in Inghilterra a quanto pare, e questo dovrebbe indurre ad una riflessione sia il calciatore che il suo entourage”.
Pubblicità
Le Interviste
Le più lette
Prossima partita
28 feb 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
In primo piano
PodcastPereyra-Napoli, entourage a Radio Tutto Napoli: "Decisivo Manna, che concorrenza! Vi dico tutto, somiglianze, idoli e paragoni..."
Antonio NotoTuttonapoliCome sta Anguissa? Arrivano buone notizie da Castel Volturno: le ultime di Tuttonapoli
Pierpaolo MatroneVideoLa Ref-Cam evidenzia le scelte sbagliate di Chiffi: cosa ha visto e cosa ha detto ai calciatori
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Chiffi distrugge il VAR, Manna si è rotto i cogli**i, Palladino che non li ha per la verità e le scariche di Alisson
Antonio NotoLiveManna in conferenza: "Solo Chiffi ha visto quel fallo, è sconcertante! Dall'alto devono fare valutazioni"
Daniele RodiaValentina De Laurentis: "Papà pilastro del club. Dietro la maglia ci deve essere richiamo alla città"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com