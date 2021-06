Sky, Modugno: "Il Napoli provò a prendere Zappacosta già un anno fa"

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli provò ad intavolare una trattativa per Zappacosta ma non ci furono i presupposti lo scorso anno, nonostante il ragazzo volesse tornare in Italia per mettersi in mostra per gli Europei. Ancelotti? Napoli è una città che si compiace e si commisera troppo nei propri pensieri. Dovrebbe aprirsi al mondo, mostrare tutta la sua bellezza. Se iniziamo a mettere ponti invece di alzare muri... Invece ultimamente Napoli ha alzato troppi muri".