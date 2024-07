Sky, Modugno: "Ngonge esterno? Può fare come Perisic all'Inter"

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto a Radio Marte parlando di Ngonge esterno idea di Conte in Abruzzo: "L'allenatore cerca anche di capire su chi poter contare in altri ruoli. Si prova a sperimentare ed è giusto farlo in ritiro. Questa idea può apparire un po' forzata, perché siamo abituati a vedere Ngonge in altre posizioni, ma potrebbe fare l'esterno a tutta fascia al posto di Mazzocchi o Di Lorenzo.

Vanno verificate gamba e capacità organica, perché c'è una fase di non possesso che richiede applicazione e sacrificio, equilibri differenti. In fase offensiva, invece, potrebbe esprimere il massimo del suo potenziale e della sua velocità. Potrebbe starci. Sarebbe un Ngonge alla Perisic, che era una seconda punta, un esterno offensivo, poi evolutosi ad esterno a tutta fascia con Conte".