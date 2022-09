Sky, Modugno: "Osimhen leader? No, è tutta un'altra cosa! Senatori facevano ombra a tutti"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport: "La prima regola nelle squadre di Spalletti è quello di non fare il fenomeno: credo stasera giocheranno Osimhen, Lozano e Kvara. Io farei giocare sempre Politano che in questo momento, per altro, sta bene. Chucky mi sembra un po’ smarrito, uno che vive la sua dimensione. In certe città come Napoli o ci entri dentro o resti ai margini. La scelta, per stasera, potrebbe essere fatta perché Lozano allunga un po’ la squadra. Credo molto nella crescita di Osimhen, andrebbe affinato da un punto di vista tecnico, oggi gioca un calcio istintivo, primitivo, fatto di estemporaneità ed esuberanza atletica, con scelte a volte sorprendenti.

Osimehn leader? Tecnico perché ti fa vincere la partita, sì. Ma il vero leader è un’altra cosa, lo elegge lo spogliatoio per la capacità di trascinare. Anguissa nuovo leader? C’è lui, Mario Rui, Juan Jesus, Di Lorenzo che è un capitano modello, ci sono giocatori con una personalità che sta venendo fuori. Col Senato non era facile. David, Dries, Lorenzo e Kalidou facevano da ombra a tutti. Lobotka-Fabinho e Kvara-Arnold? Preparando la partita ho letto statistiche su Arnold ed è l’unico ad aver fatto già tre finali di Champions per l’età che ha. Ha una presenza che incute timore, ma Kvara ha guizzo, talento: è una bella verifica. I due centrali sono molto diversi, Lobotka è una rivelazione, Fabinho è più muscolare.

Salah-Mario Rui? Mario Rui è sempre riuscito ad arginarlo. Il Napoli non è una squadra di ritmi alti, quando affronti queste squadre è come tirare un rigore: quando vinci la partita è perché la perdono loro. Qualcosa paga il Liverpool per le assenze. La nostra epoca calcistica italiana è di rincorsa: a certi livelli non ci siamo, siamo al pari dell’Everton in Premier".