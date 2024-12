Sky, Modugno: "Sbagliato discutere Conte! Il Napoli era più che a pezzi..."

vedi letture

Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto nel corso di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “Secondo me discutere Conte è sbagliato, è stata la scelta migliore che il Napoli potesse fare. Ve lo posso assicurare, il Napoli dopo l’ultima disgraziata stagione non era semplicemente a pezzi, non c’era proprio nulla. Il lavoro di ricostruzione di Conte è sotto gli occhi di tutti, poi si può sempre migliorare. Neres dovrebbe giocare al posto di Kvaratskhelia.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).