Sky, Tecca: "Folle mettere in discussione Gattuso. Devono ringhiare anche i calciatori"

Il giornalista Massimo Tecca è intervenuto a Sky Sport parlando dell'ultima vittoria del Napoli: "Gattuso è tornato a ringhiare, devono tornare a ringhiare i suoi calciatori che alle volte sono troppo puliti, troppo eleganti in campo e poco determinati. E devo farlo già contro il Parma in campionato. E' folle mettere in discussione l'operato di Rino".