Sky, Tecca: "Insigne darà il massimo fino alla fine, ma il tifo dovrà superare l'amarezza"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Massimo Tecca, giornalista di Sky Sport: “I tanti positivi al Covid nel Napoli è il problema più grosso da quando Spalletti ha preso in mano la squadra. Il numero di contagiati mette a rischio la regolarità del campionato, dalla Lega però mi dicono che non c’è nessuna intenzione di rimandare la giornata del 6 gennaio. Spalletti dovrà chiedere tante risorse anche a chi non gioca da tanto tempo come Ghoulam. L’algerino è stato bersagliato dagli infortuni e non ha mai potuto dimostrare il suo valore autentico. Gli interessi degli sponsor della Serie A sono troppo alti rispetto ai campionati minori e per questo si è praticamente costretti a giocare.

Come può incidere sull’ambiente la scelta di Insigne di andare a Toronto? Bisogna superare l’amarezza e il dispiacere di tutti i tifosi di vedere partire un giocatore diventato nell’ultimo periodo simbolo del Napoli e dell’Italia, che aveva raggiunto la maturità. Dobbiamo goderci gli ultimi mesi di Insigne in Italia con uno spirito positivo, apprezzando quello che farà. Da grandissimo professionista darà il massimo fino a fine campionato per cercare di portare più in alto possibile il Napoli.

Juve-Napoli? Sarebbe più pesante per la Juve assorbire una sconfitta, ma anche il Napoli deve risollevarsi dalle sue omissioni al Maradona. Il Napoli ha tante assenze, ma anche la Juve non sta messa molto bene dal punto di vista fisico e mentale”.