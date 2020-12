Sky, Trevisani avverte: "Roma e Milan rischiano di pescare la fortissima Real Sociedad!"

Negli studi di Sky Sport si commenta ovviamente anche il pareggio del Napoli contro la Real Sociedad, avversario che si è rivelato di assoluto spessore. Cosi il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato il rendimenti dei baschi anche in vista del prossimo sorteggio di Europa League: "Per Roma e Milan attenzione a pescare la Real Sociedad, per poco batteva il Napoli con i titolari".