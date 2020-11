Sky, Trevisani: "Napoli perfetto, il Bologna iper-offensivo ha tirato una sola volta..."

Riccardo Trevisani, telecronista e giornalista Sky, direttamente dagli studi dell'emittente satellitare ha commentato il successo degli azzurri sul campo del Bologna: "Per 70' è stata un'esibizione quella del Napoli, che non ha subito un tiro in porta ed è stato praticamente perfetto. Mertens e Insigne hanno il piede un po' freddo, figuriamoci cosa può accadere quando tornerà caldo. La prova del Napoli col Bologna è molto positiva. Il Bologna segna quasi tre gol di media a partita e contro il Napoli ha tirato una sola volta in porta".