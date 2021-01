Sky, Ugolini: "ADL? Giusto sentire dei tecnici per cautelarsi in caso di altri risultati negativi"

Nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Sky, Massimo Ugolini: "E' una partita importante, in un momento molto significativo della stagione. Al di là della fiducia, che per me ha fatto bene ADL a rinnovare, ma c'è una situazione che deve cambiare per quanto riguarda risultati e prestazioni perché il trend è al di sotto delle aspettative. Bisogna assumersi delle responsabilità, a partire dai leader del gruppo: le buone intenzioni ci sono, poi però bisogna dimostrarlo sul campo a partire da Spezia, Parma e Genoa. ADL un casting l'ha fatto, ed è giusto così per non farsi trovare impreparato qualora le cose non dovessero migliorare. Alcuni tecnici come Allegri e Benite li ha sempre sentiti negli anni".