Sky, Ugolini: “Al Napoli servono 7 punti nelle prossime 3 e una buona prova col Real”

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di Canale 8 durante “Ne Parliamo il Lunedì” all’indomani del pareggio del Napoli contro il Bologna: “Il tweet di ADL è corretto perché c’è bisogno di serenità in questo momento. Il Napoli deve giocare tante partite. E’ il manifesto anche dell’obiettivo che è finire nelle prime quattro. Udinese, Lecce e Fiorentina? Servono 7 punti ed una buona prova col Real. Questa è la situazione. Può cacciarlo? Quello che vale per tutti gli allenatori se non si fanno punti”.