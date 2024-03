Sky, Ugolini: "Il Napoli cresce, ma che sfortuna tra Cagliari e Toro: come arriva quel pallone a Sanabria?”

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Resta il rammarico, ma il peso di questo punto col Torino è da valutare solo le partite delle rivali tra oggi e domani. E’ chiaro che se il Bologna vince ipoteca la sua posizione, ma il Napoli comunque fa dei progressi ed i segnali verso Barcellona sono incoraggianti.

Calzona ha come priorità ritrovare i principi di gioco, ritrovare alcuni elementi e ritrovare i gol, poi bisognerà migliorare la fase difensiva ma ha subito un gollonzo, il gol e bello ma come arriva quel pallone sul piede di Sanabria. E’ stato sfortunato sia a Cagliari che ieri, non sta girando bene ma i progressi sono indiscutibili”.