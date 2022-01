Sky, Ugolini: "Koulibaly non prenderebbe neanche in considerazione la Juve"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha commentato le voci che vedono una Juventus interessata a Kalidou Koulibaly nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Va fatto un ragionamento sulla persona. Stiamo parlando di professionisti, ma sento di potermi sbilanciare sul tema Juventus: credo che ci sia così tanto feeling con la gente di Napoli che prima di andare alla Juve ci penserebbe su mille volte, anzi neanche la prenderebbe in considerazione secondo me".