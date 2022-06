Sky, Ugolini: "Zielinski può partire. Svanberg? C'è interesse, ma non arriverà"

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Se arriva un'offerta importante per Zielinski, e i sondaggi ci sono stati, quest'ultimo potrebbe partire. Si parla molto di Fabian, ma può andar via Zielinski e a quel punto potrebbe cambiare anche l'offerta per lo spagnolo. Svanberg? Non credo che arriverà lui, anche se il Napoli aveva già mostrato interesse in passato".