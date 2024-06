Sky, Zancan: “Ottimo Kvara, chiude l'Europeo da grande protagonista"

La Georgia ci crede, ma dopo aver chiuso in parità il primo tempo deve arrendersi alla maggiore qualità della Spagna che s'impone per 4-1 e raggiunge la Germania ai quarti di finale degli Europei.

Protagonista tra le fila georgiane Khvicha Kvaratskhelia, che propizia l'autogol di Le Normand e che porta in vantaggio i suoi e sfiora il gol dell'1-2 ad inizio ripresa con un incredibile tiro da centrocampo.

Questo il giudizio sulla prestazione dell'azzurro di Federico Zancan, telecronista Sky, ai microfoni dell'emittente satellitare: "Ottimo Kvara, ha giocato una buonissima partita considerando che non ha grandissimi compagni attorno. Merita un 7 in pagella. Abbiamo rivisto il miglior Kvaratskhelia anche dal punto di vista della cattiveria, con quegli strappi e quelle accelerazioni. Aveva iniziato un po’ così questo Europeo, lo chiude da grande protagonista in una squadra che ha fatto un percorso meraviglioso”.