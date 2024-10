I sogni di Kvaratskhelia: "Vincere la Champions col Napoli e arrivare al mondiale con la Georgia"

"La nascita di mio figlio mi ha portato una gioia immensa e ora vedo le cose in modo diverso".

L'attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ha raccontato alla FIFA com’è cambiata la sua vita dopo essere diventato padre e dei suoi sogni più grandi da calciatore.

Quanto è stato emozionante diventare padre?

"La mia vita è cambiata radicalmente. Ho subito sentito la grande responsabilità di diventare padre. La nascita di mio figlio mi ha portato una gioia immensa e ora vedo le cose in modo diverso. Ogni giorno mi sveglio felice e auguro a tutti di provare una felicità così grande nella propria vita".

Il prossimo sogno più grande di Khvicha Kvaratskhelia?

"Più di tutto, sogno di qualificarmi al Mondiale con la Georgia e di vincere la Champions League con il mio club. Spero di trasformare questi sogni in realtà. Vincere il trofeo più importante del calcio per club è il sogno di ogni calciatore, e partecipare alla Coppa del Mondo è ciò che ogni georgiano sogna. Credo che sarebbe un doveroso tributo a tutti coloro che hanno rappresentato la Georgia in passato. Vogliamo continuare sulla loro strada, raggiungere questo obiettivo e rendere orgoglioso il nostro Paese".