Sole24Ore, Bellinazzo: "Dzeko-Milik scelte economiche, vi dico quanto risparmieranno Juve e Roma"

Nel corso di Sportitalia, il giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha parlato della crisi del calciomercato post-Covid: "Tutte le operazioni vanno al di là dell'aspetto tecnico, ma sono economiche, per abbattere il monte ingaggi. Higuain costava 30mln un anno, tra stipendio lordo e ammortamento cartellino, con Dzeko scendiamo a 20. La Roma pagherebbe di più l'ammortamento di Milik, prendendolo dal Napoli, ma guadagna 3mln netti in meno che al lordo sono 6 ed avrebbe un 26enne anziché un 34enne. Il problema vero non sono i soldi dei cartellini, perché puoi dilazionarle o trovare altre formule, ma la crisi è sulle entrate strutturali ed i costi strutturali, ovvero stipendi ed ammortamenti e quindi tutti, dalla Juventus, devono calare i costi di stipendio".