Sportitalia, Filucchi: "Saco è pronto per la prima squadra, Spalletti lo porterà in ritiro"

Francesco Filucchi, ex direttore sportivo del Lecco ed esperto di calcio giovanile, ha parlato della Primavera nel corso della telecronaca di Napoli-Genoa su Sportitalia: "Coli Saco è pronto per la prima squadra, è strutturato già fisicamente e sicuramente Spalletti, che sta vedendo con attenzione anche questa partita, lo porterà in ritiro a Dimaro. Il livello in Primavera si è alzato molto negli ultimi anni, abbiamo visto un miglioramento agonistico ed anche tecnico ed i giocatori sono più pronti nei prestiti in C mentre prima era ampia la differenza