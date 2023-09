SSCN, Grava: "Youth League formativa, diamo tempo alla Primavera! Sull'esordio in Champions..."

Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli

© foto di

Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "La Youth League è un'esperienza molto formativa per noi. Torniamo da Braga senza punti, ma la prestazione è stata buona e siamo rimasti sempre in partita. Purtroppo potevamo finalizzare meglio in qualche circostanza.

Tedesco? Non siamo impazienti, serve tempo per definire il valore della rosa. Ha bisogno di tempo lui e pure i ragazzi per formarsi, il risultato dovrebbe passare in secondo piano Esordio Champions? Per me fu qualcosa di indescrivibile, solo chi ha la fortuna di viverla puà raccontarla, è un qualcosa da pelle d'oca. Quando ascolti l'urlo Champions del Maradona è un'emozione indescrivibile".