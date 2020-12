Tiki Taka - "Stemperiamo gli animi, chiedi scusa a Diego", Mughini rifiuta ancora: "Non ho una virgola da cambiare!"

Gennaro Montuori, detto Palummella, è intervenuto nel corso della trasmissione Tiki Taka su Italia 1, commentando la scomparsa di Diego Armando Maradona: "A noi interessava Maradona. Diego era un uomo straordinario, voi non lo conoscete. Era più bravo come persona che come calciatore, era costretto ad uscire di notte perchè anche per prendere un caffè si facevano 10mila persone. Ha fatto foto, dato soldi, come si fa a condannare una persona cosi? Una persona sempre disponibile, negli ultimi anni è stato circondato da persone sbagliate. A Napoli ha portato passione ed amore, è stato un riscatto sociale. Qualcuno lo ha ammazzato, anche giornalisti hanno sbagliato verso Diego. Diego è stato a centinaia di feste con me ed i figli, i suoi genitori erano persone straordinarie e non posso pensare che fosse cattivo con genitori cosi. Diego è stato circondato da persone che miravano a questo, qualcuno voleva portarlo sulla cattiva strada".

Poi la richiesta di Montuori a Mughini: "Siccome sia io che Mughini facciamo audience perchè io ho i tifosi del Napoli e lui quelli della Juve, per stemperare un po' perchè non chiede scusa a Maradona per quello che ha detto?".

Cosi ancora la risposta di Giampiero Mughini che non arretra di un passo: "Non ho una virgola da cambiare ad un discorso che ho spiegato cento volte. Non toccava le qualità artistiche del calciatore, il mio discorso era mirato a stemperare un'aura retorica, celebrativa e bugiarda sulla tragedia di questo personaggio".