Tuttosport, Salandin: "Raspadori volto nuovo della Nazionale, può catalizzare un processo"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Stefano Salandin, giornalista di Tuttosport.

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Stefano Salandin, giornalista di Tuttosport: "Le ultime indicazioni ci dicono che il tandem offensivo dell'Italia in Ungheria sarà Raspadori-Gnonto. Mancini vuole velocizzare il proprio attacco ed essere più imprevedibile. Raspadori può essere il nuovo volto, il catalizzatore di questo nuovo ciclo tecnico della Nazionale. Mancini non lo ha mai negato, anzi vuole continuare a farlo crescere. Poi Raspadori è un ragazzo molto ben piantato, senza troppi grilli per la testa e questo fa essere abbastanza sicuri sul suo sviluppo.

Contro l'Ungheria vedremo una gara diversa, il ritmo sarà ben più alto e loro saranno carichissimi. La vittoria contro l'Italia per loro sarebbe epocale. La Nazionale spesso ha fatto l'errore di specchiarsi troppo e di aver tenuto il ritmo troppo basso. Il 3-5-2 ci dà un ritmo e una nuova freschezza da poter cavalcare.

Caso Immobile? E' un po' una questione delicata, Immobile comunque non sta bene. Mancini è sempre stato molto attento a non creare problemi ai calciatori e alle loro società".