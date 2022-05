Zero tituli per la Juve ma Mauro crede in Allegri: “E' garanzia di successo”

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport c'è un'intervista a Massimo Mauro che sta dalla parte di Massimiliano Allegri.

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport c'è un'intervista a Massimo Mauro che sta dalla parte di Massimiliano Allegri. "Max è un meraviglioso gestore e sa come si vince. Può non piacere per come giocano le sue squadre, in 80 metri di campo, arretrando quando si vuole difendere, ma non si può discutere quando si legge il suo palmares, Credo che non esista un allenatore che faccia meno errori nella gestione di un gruppo di valore".

Sulla conferma. "Credo non ci sia altra strada, la società ha fatto una scelta precisa, dopo le due annate con Sarri e Pirlo: tornare al dna Juve, abbandonando altre idee. E Allegri in questo è una garanzia di successo. Dal punto di vista tecnico, la Juve è nelle sue mani".