Iachini: "Il Napoli dovrà trovare la rabbia per risalire in classifica"

L'allenatore Beppe Iachini è intervenuto in diretta a Radio Sportiva. Queste le sue parole: "Napoli? Bisognerebbe essere dentro la situazione, non è bello né facile da fuori giudicare. Ora la squadra su questi scossoni dovrà trovare la forza e la rabbia per risalire la classifica

Milan? Nelle ultime gara l'ho visto bene, ha fatto delle ottime gare, anche se non ha raccolto quanto ha seminato. Il Milan non deve guardare né dietro, né troppo avanti, ma pensare a vivere alla giornata e andarsi a conquistare una classifica più giusta e corretta partita dopo partita".